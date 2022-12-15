Военные РФ убили еще двух мирных жителей Донбасса, четверо - получили ранения
За сутки 14 декабря оккупанты убили 2 гражданских из Донецкой области: в Бахмуте и Раздоловке
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
14 декабря стало известно об убийстве россиянами двух местных жителей Донбасса: в Бахмуте и Роздоловке. Отмечается, что еще четыре человека получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения войска РФ убили 1257 и ранили 2742 человека на территории Донецкой области. Из-за военного положения точное количество жертв российской агрессии в Мариуполе и Волновахе невозможно.
"За каждое военное преступление на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул председатель ОВА.
- Напомним, 14 декабря от атаки кафиров в Херсонскую область скончался 8-летний мальчик, врачи час пытались его реанимировать; женщина, ехавшая домой при обстреле, погибла на месте.
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