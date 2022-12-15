Военные РФ убили еще двух мирных жителей Донбасса, четверо - получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

14 декабря стало известно об убийстве россиянами двух местных жителей Донбасса: в Бахмуте и Роздоловке. Отмечается, что еще четыре человека получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения войска РФ убили 1257 и ранили 2742 человека на территории Донецкой области. Из-за военного положения точное количество жертв российской агрессии в Мариуполе и Волновахе невозможно.

"За каждое военное преступление на нашей земле россияне будут отвечать!" – подчеркнул председатель ОВА.