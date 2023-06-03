Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ЧПК "Вагнера", батальон "Спарта" и оперативно-тактические боевые подразделения "Каскад" и "Русич" утверждали в информационном пространстве, что они оказывают наибольшее влияние на российское общество и руководство, еще до того, как они добились значительных успехов на фронте.

Отмечается, что военкор, связанный с "вагнером", утверждал, что главную роль в успехах вокруг Марьинки играют элементы 150-й и 20-й мотострелковых дивизий и ДНР. Он также утверждал, что 100-я бригада ДНР, батальон "Спарта", а также оперативно-тактические группы "Каскад" и "Русич" также заслуживают ответственности за успехи вокруг Марьинки.

Как сообщает ISW, дискуссии по Марьинке согласовываются с сообщениями о прибытии чеченских сил на Донецкий фронт и завершении оккупации Марьинки и других населенных пунктов в регионе.

"Эти дискуссии, вероятно, направлены на то, чтобы взорвать способность Кадырова использовать любые дальнейшие тактические достижения для повышения своего статуса и восстановления своих военизированных формирований как основной нерегулярной наступательной силы после того, как силы "Вагнера" потерпели поражение и были отведены с линии фронта", - говорится в сообщении.

По их мнению, многие иррегулярные формирования могут возмутиться попытками Кадырова приписать себе успех после месяцев изнурительных наступательных операций.