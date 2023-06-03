Военные РФ спорят между собой по поводу приписывания успехов на фронте, - ISW
В российском информационном пространстве продолжаются дискуссии о приписывании успехов за текущую наступательную операцию по захвату Марьинки
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
ЧПК "Вагнера", батальон "Спарта" и оперативно-тактические боевые подразделения "Каскад" и "Русич" утверждали в информационном пространстве, что они оказывают наибольшее влияние на российское общество и руководство, еще до того, как они добились значительных успехов на фронте.
Отмечается, что военкор, связанный с "вагнером", утверждал, что главную роль в успехах вокруг Марьинки играют элементы 150-й и 20-й мотострелковых дивизий и ДНР. Он также утверждал, что 100-я бригада ДНР, батальон "Спарта", а также оперативно-тактические группы "Каскад" и "Русич" также заслуживают ответственности за успехи вокруг Марьинки.
Как сообщает ISW, дискуссии по Марьинке согласовываются с сообщениями о прибытии чеченских сил на Донецкий фронт и завершении оккупации Марьинки и других населенных пунктов в регионе.
"Эти дискуссии, вероятно, направлены на то, чтобы взорвать способность Кадырова использовать любые дальнейшие тактические достижения для повышения своего статуса и восстановления своих военизированных формирований как основной нерегулярной наступательной силы после того, как силы "Вагнера" потерпели поражение и были отведены с линии фронта", - говорится в сообщении.
По их мнению, многие иррегулярные формирования могут возмутиться попытками Кадырова приписать себе успех после месяцев изнурительных наступательных операций.
- Ранее, эксперты Института изучения войны указывали на то, что реакция российских властей на операции в Белгородской области говорит о "повышенной тревоге по поводу войны в Украине" в инфопространстве и обществе РФ.
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