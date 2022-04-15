English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Военные РФ пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области, - ОК "Юг"

Военные РФ пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области, - ОК "Юг"

15 апреля, 2022 пятница
16:19
война с Россией

Враг пытался захватить наблюдательный пост в Николаевской области и провести разведку украинских позиций в Херсонской области. Обе попытки были неудачны

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В Николаевской и Херсонской областях российские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по оккупированным ими населенным пунктам, где сами оставили предварительно выбранные позиции во дворах жилых домов, школах, других объектах инфраструктуры.

"Таким образом, решисты, коварно прячась за мирным населением, как за живым щитом, пытаются склонить тех же местных к ошибочному мнению, что обстрелы населенных пунктов – это дело украинских военных, а их миссия - так называемых освободителей", – отмечают в сообщении.

На протяжении ночи враг пытался захватить наблюдательный пост в Николаевской области и провести разведку украинских позиций в Херсонской области. Обе попытки были неудачны: атака на пост отбита, а разведывательная группа уничтожена. Общие потери врага только за эту ночь составили 22 военных и 3 единицы техники.

Отмечают, что ситуация в Черноморской операционной зоне остается напряженной.

"Получив разгромное поражение как по корабельному составу, так и по имперским амбициям, вражеские силы бешено выискивают способ мести, усиливая воздушную разведку, активизировав ракетные атаки, диверсионную и агитационную деятельность. Но силы охраны и обороны юга Украины наготове: БПЛА-разведчик уничтожен ПВО, агитаторы и коллаборанты сталкиваются с сознательной проукраинской позицией местного населения юга Украины и попадают в компетентные органы", – добавляют в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Юг
Николаевская область
война новости
Читайте также:
Сергій Шойгу
14 апреля, 2022 четверг
Министр обороны РФ Шойгу пережил инфаркт, возможно, не по естественным причинам, – экс-владелец ЮКОСа
Крейсер "Москва"
14 апреля, 2022 четверг
На тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы, - Defense Express. ФОТО
Київ обстріли окупантів
14 апреля, 2022 четверг
"Путин сказал все с землей ровнять": РФ планирует уничтожение украинских городов
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.72
    Покупка 29.72
    Продажа 31.12
  • EUR
    Покупка 32.18
    Продажа 33.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
15 апреля
17:17
В Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду и отопление до конца мая, – Кличко
17:11
СБУ обнаружила около 100 диверсионных групп и задержала более 300 коллаборантов с начала масштабной агрессии РФ против Украины
17:09
В России останавливают производство новых танков из-за нехватки финансирования и иностранных деталей, - разведка
17:09
В Украине остаются обесточенными 856 населенных пунктов, – Энергоатом
17:07
Клуб АПЛ предложил 20 млн евро за 21-летнего украинца из "Шахтера"
16:58
Захватчики постоянно привлекают дополнительные подразделения для штурма Мариуполя – Минобороны
16:50
ФСБ просит у правительства РФ больше денег на погребение российских военных
16:47
С начала войны российские оккупанты повредили 324 больницы, - Денисова
16:46
PR
пакет малыша
Средства из "Пакунок малюка" можно тратить на любые товары во время войны
16:43
Эксклюзив
Санкции против России
Санкции и поражение РФ в войне против Украины заставят россиян пересмотреть свои ценности, - Саттер
16:32
Украина завершает работу над первой частью опросника по членству в ЕС, - ОП
16:18
Днепр присоединится к переименованию улиц с русскими названиями, – мэр
16:16
Мэр Купянска после сдачи города россиянам уехал в РФ, - Синегубов
16:10
Энтони Блинкен
В Госдепе США предполагают, что война в Украине может продолжаться до конца года
16:08
Эксклюзив
"Независимо на каком основании военнообязанные лица определенных категорий покинули Украину, они должны будут вернуться": нардеп Вениславский о возможных дополнениях к закону о военном состоянии
15:55
На Киевщине обнаружили уже 900 тел гражданских лиц, убитых российскими военными, - Нацполиция
15:53
сепар
Мужчины отказываются воевать. План принудительной мобилизации в ОРДЛО сорван, - разведка
15:50
Оккупанты повторно атаковали пограничников на Черниговщине, зафиксировали 12 минометных выстрелов
15:47
Байден
В Белом доме заявили, что пока не готовят визит Байдена в Украину
15:44
26-летний житель Северодонецка с помощью дрона корректировал огонь врага по родному городу, его задержали - Нацполиция
15:39
Почти 3 млн грн на зарплаты и соцвыплаты: россияне ограбили отделение Укрпочты в оккупированном Мелитополе
15:29
В Британии дом для ппожилых людей собрал в поддержку украинских беженцев больше 1000 фунтов стерлингов
15:26
Порошенко
Порошенко в эфире Fox News: После Бучи и Краматорска должно быть еще больше санкций против России
15:25
Токмак
Мэр временно оккупированного Токмака сложил полномочия
15:21
Обновлено
Украинские военные уничтожили российский боевой вертолет Ка-52
15:00
Более 77 тыс. заявок о поврежденном имуществе уже поступило в "Дию", - Минцифры
14:54
Мария Захарова
В МИД России заявили, что Швеция и Финляндия "должны понимать последствия вступления в НАТО"
14:53
В Вильнюсе открыли салон мобильной связи "Слава Украине", в котором работают украинцы
14:52
На границе с Молдовой задержали 26-летнего украинца в женской одежде, пытавшегося незаконно покинуть страну
14:41
Ущерб "Энергоатому" за время полномасштабной войны достиг ₴35 млрд
14:39
Азербайджан отправил 29 тонн гуманитарной помощи украинским беженцам в Молдове
14:30
МВФ
МВФ ухудшит экономический прогноз для 143 стран из-за российской войны в Украине
14:25
Медведчук в надежном месте и никуда не денется, - советник Монастырского
14:21
флаг России
Северная Македония высылает шестерых российских дипломатов
14:17
Украина флаг
"Героев Мариуполя": Киевсовет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой
14:05
Обновлено
"Из Попасной удалось эвакуировать трех человек": Гайдай о работе гуманитарных коридоров 15 апреля
14:02
Эксклюзив
Из Краматорска эвакуировалось большинство людей, ситуация в городе стабилизируется, однако ракеты продолжают прилетать, – мэр
13:57
Россияне обстреляли жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие
13:57
16 апреля Укрзалізниця возобновляет сообщение с Черниговщиной
13:51
Вышли посмотреть на сбитую ракету и попали под обстрел: в Таврийске погибли двое гражданских, есть ранены
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV