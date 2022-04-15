Военные РФ пытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области, - ОК "Юг"

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".



В Николаевской и Херсонской областях российские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по оккупированным ими населенным пунктам, где сами оставили предварительно выбранные позиции во дворах жилых домов, школах, других объектах инфраструктуры.

"Таким образом, решисты, коварно прячась за мирным населением, как за живым щитом, пытаются склонить тех же местных к ошибочному мнению, что обстрелы населенных пунктов – это дело украинских военных, а их миссия - так называемых освободителей", – отмечают в сообщении.

На протяжении ночи враг пытался захватить наблюдательный пост в Николаевской области и провести разведку украинских позиций в Херсонской области. Обе попытки были неудачны: атака на пост отбита, а разведывательная группа уничтожена. Общие потери врага только за эту ночь составили 22 военных и 3 единицы техники.

Отмечают, что ситуация в Черноморской операционной зоне остается напряженной.



"Получив разгромное поражение как по корабельному составу, так и по имперским амбициям, вражеские силы бешено выискивают способ мести, усиливая воздушную разведку, активизировав ракетные атаки, диверсионную и агитационную деятельность. Но силы охраны и обороны юга Украины наготове: БПЛА-разведчик уничтожен ПВО, агитаторы и коллаборанты сталкиваются с сознательной проукраинской позицией местного населения юга Украины и попадают в компетентные органы", – добавляют в сообщении.

Отметим, на юге Украины россияне активно ведут воздушную разведку, наносят артиллерийские удары и распространяют фейки об успехе войны против украинцев.