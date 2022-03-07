Военные РФ нарушают требования радиационной безопасности на захваченной ЧАЭС, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"На захваченной оккупантами Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения российские военные нарушают требования радиационной безопасности. Осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за его пределы", - говорится в сообщении.

По ее словам, эти действия приводят к ухудшению радиационной обстановки на объекте и в зоне отчуждения.

Денисова привела данные от Госатомрегулирования, согласно которым регулирующий контроль состояния ядерной и радиационной безопасности на площадке ЧАЭС и на территории зоны отчуждения пока невозможен.



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"По состоянию на 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности осуществления контроля над критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта ", – проинформировала Денисова.

Она уточнила, что отсутствие надлежащего контроля над функционированием Чернобыльской АЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность в целом.

"Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности. Прошу страны-члены НАТО: закройте небо над Украиной", - подчеркнула Денисова.

