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Военные РФ нанесли по Украине 5 ракетных и около 20 авиационных ударов

10 декабря, 2022 суббота
07:40
война с Россией

В течение суток 9 декабря оккупанты поразили 5 ракетными ударами Сумщину и Запорожскую область, также россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток 9 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и около 20 авиационных ударов. Также военные РФ совершили более 60 обстрелов из РСЗО.

Враг ракетными ударами поразил Большую Писаревку в Сумской области, а также Камышеваху, Григоровское и Юльевку в Запорожье.

В Генштабе отмечают, что существует угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не претерпела значительных изменений, признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружили.

На Северском направлении оккупанты из минометов обстреляли Ходыно и Басовку Сумской области.

На Слобожанском направлении под огнем минометов и ствольной артиллерии оказались районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы таких населенных пунктов: Двуречная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка.

На Лиманском направлении враг гатив из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения россиян потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Авдеевки, Бердичева, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы недалеко от Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополя Донецкой области.

В Запорожском направлении военные РФ поразили районы населенных пунктов Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Червоноднепровка Запорожской области и Вышетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии Херсонскую область, под огнем оказались Антоновка, Чернобаевка и Херсон, известно о пострадавших среди местного населения.

  • Напомним, за ночь на 10 декабря оккупанты совершили пять атак на Никопольщину: известно о 4 пострадавших и поражении жилищного фонда.

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