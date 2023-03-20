Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У россиян еще остается большое количество людей, которых они мобилизовали и привлекли к войне. У Угледара они пытаются атаковать, но успеха не добились. Военные РФ закрепились на левом берегу реки Днепр, возле Херсона. Но среди российских военных очень плохая дисциплина", - подчеркнул Гетьман.

По словам эксперта, на левобережье Днепра прибыли Росгвардия и ФСБ, чтобы навести порядок среди военных.

"Там находятся военные, которые бежали с правого берега Днепра. Туда приехали Росгвардия и ФСБ, чтобы навести порядок. Потому что многие россияне дезертируют и не хотят воевать. Спецслужбы отлавливают этих российских мародеров и дезертиров, которые устраивают беспорядки. Также на левобережье действуют украинские подпольщики. Уверен, что там есть и наши ДРГ, которые ждут определенной команды. Я уверен, что россияне не смогут долго удержаться на юге. Уже стало теплее, земля подсыхает, можно ожидать нашего наступления", - подчеркнул Гетьман.

По данным аналитиков британской разведки, россияне "тихо" заявили , что Мелитополь стал центром оккупированной территории области, признавая, что войска вряд ли смогут захватить запланированные цели.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев считает , что у России нет сил и средств для ведения наступления на других направлениях, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что у ВСУ должен быть план, который не позволит РФ воспользоваться преимуществом глубокой обороны.

























