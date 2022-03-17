Военные РФ из "градов" обстреляли Марьянское на Днепропетровщине и попали в периметр насосной станции, - Вилкул
На Днепропетровщине оккупанты обстреляли "градами" село Марьянское и попали в станцию, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского в Южное водохранилище, но город имеет запасы воды и ситуация с водоснабжением контролируется
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Вилкул .
По его словам, в городе и Криворожском районе ситуация находится под контролем. В Кривом Роге и по периметру спокойно. Украинские военные отбили атаки россиян на дальних подступах и нанесли оккупантам очередные потери.
"Чтобы отомстить, вечером (16 марта, - ред.) враг нанес удар из "градов" по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища в водохранилище Южное Кривого Рога", - сообщил Александр Вилкул.
Последствия обстрела и то, какие восстановительные работы необходимы, выясняют специалисты. Глава Днепропетровской ОВА заверил, что ситуация с водоснабжением находится под контролем.
"Имеющихся запасов воды в Южном хватит на несколько месяцев, также сейчас будет проведен регламент переподключения абонентов, которые запитаны с Южного, на Карачуны", - подчеркнул он.
- Напомним, глава облсовета Николай Лукашук заявил, что россияне не заходили на территорию Днепропетровщины.
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