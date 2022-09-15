Военные РФ испытывают проблемы с нехваткой боеприпасов к РСЗО и артиллерии, - Генштаб ВСУ
Российские подразделения, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов к реактивным системам залпового огня и артиллерии
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения оккупантов, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии", - говорится в сообщении.
- За 14 сентября враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам Украины. Также войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.
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