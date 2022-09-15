Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения оккупантов, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии", - говорится в сообщении.

За 14 сентября враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам Украины. Также войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb