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Военные РФ испытывают проблемы с нехваткой боеприпасов к РСЗО и артиллерии, - Генштаб ВСУ

15 сентября, 2022 четверг
08:46
война с Россией

Российские подразделения, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов к реактивным системам залпового огня и артиллерии

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения оккупантов, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии", - говорится в сообщении.

  • За 14 сентября враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам Украины. Также войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях.

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Украина
Россия
оружие
оккупированные территории
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