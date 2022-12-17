Военные РФ грабят Северодонецкий "Азот": оккупанты вывозят оборудование в Россию

Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграммах.

Отмечается, что оккупационные войска РФ в Луганской области демонтируют оборудование химического предприятия "Азот" в Северодонецке. Далее захватчики вывозят награбленное в Россию.

"Летом выходило много пропагандистских сюжетов по поводу скорейшего запуска практически разрушенного химического гиганта, якобы набиравшего штат. Есть реальность – грузовики вывозят уцелевшее технологическое оборудование в сторону России. В частности, в Рассошу, где есть аналогичное предприятие. Не стиралка – на этот раз похвастаться россиянам есть чем" , - подчеркнули в тексте ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что военные РФ на территории временно оккупированной Луганской области принуждают местный бизнес к перерегистрации по законам России.

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