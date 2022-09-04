Военные РФ готовят из РСЗО с территории Запорожской АЭС, – The Insider опубликовал видео

Об этом сообщает The Insider.

Видео было снято в ночь со 2 на 3 сентября. На кадрах видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

The Insider попросил экспертов Conflict Intelligence Team (CIT) изучить видео.

"В кадре видны трубы Запорожской ТЭС, которые видны и на этом панорамном фото с Google. Съемка действительно ведется с противоположного берега Днепра, камера направлена на юг. Это означает, что место запуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС. Также к западу от ТЭС. находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно", - пишут в издании.

Напомним, Запорожская атомная электростанция 3 сентября лишилась подключения к последней внешней линии электропередачи. В настоящее время станция продолжает подавать электроэнергию через резервную линию.

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