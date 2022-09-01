Военные РФ 31 августа зарезали двух эфесбешников в Херсоне, - политолог Молчанов
Политолог Владимир Молчанов рассказал, что во временно оккупированном Херсоне существует конфликт между ФСБ и военными РФ
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россияне пытаются демонстрировать полную уверенность в том, что они навсегда в Херсоне. С другой стороны, вся эта их уверенность исчезает, когда они начинают встречаться и решать собственные проблемы", - пояснил Молчанов.
Политолог рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины возник конфликт между ФСБ и военными РФ.
"Вчера была перестрелка между военными РФ и офицерами ФСБ. Как результат, двое офицеров ФСБ были убиты. Это все происходило в одном из заведений Херсона. Военные РФ прямо посреди бела дня пьянствовали. Это еще раз доказывает, что существует конфликт между ФСБ и военными РФ ", – добавил Молчанов.
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