Военные РФ 31 августа зарезали двух эфесбешников в Херсоне, - политолог Молчанов

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне пытаются демонстрировать полную уверенность в том, что они навсегда в Херсоне. С другой стороны, вся эта их уверенность исчезает, когда они начинают встречаться и решать собственные проблемы", - пояснил Молчанов.

Политолог рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины возник конфликт между ФСБ и военными РФ.

"Вчера была перестрелка между военными РФ и офицерами ФСБ. Как результат, двое офицеров ФСБ были убиты. Это все происходило в одном из заведений Херсона. Военные РФ прямо посреди бела дня пьянствовали. Это еще раз доказывает, что существует конфликт между ФСБ и военными РФ ", – добавил Молчанов.

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