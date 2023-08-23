Военные просят дать возможность мобилизовывать больше людей, - Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, что военные обращались к нему с просьбой дать возможность мобилизовывать больше людей
Об этом он сказал на брифинге на заседании Крымской платформы.
"Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", - заявил глава государства.
Несмотря на это, он подчеркнул, что для начала следует "навести порядок" в военкоматах и ВВК.
"Очень важно в этом вопросе понимать, кто это делает, и как. Очень важный вопрос военкоматов и ВВК. Надо поскорее навести порядок, а уже потом начинать разговор, как увеличить, кем и чем", - пояснил глава государства.
Что известно об открытых делах в отношении военкомов
26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.
Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему уклонения от призыва на военную службу.
Правоохранители сообщают, что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.
3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.
Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.
5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.
7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.
9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.
В четверг, 17 августа, Владимир Зеленский подписал указ №491/2023, введший в действие решение СНБО об увольнении всех областных военкомов.
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