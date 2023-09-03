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Военные прошли боевую подготовку на роботизированных системах от Армии дронов и скоро задействуют их против россиян, - Минцифры

3 сентября, 2023 воскресенье
11:55
Война с Россией

Украинские военные успешно завершили боевую подготовку на роботизированных платформах от Армии дронов

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Военные максимально оперативно научились управлять турелями и наземными платформами и уже скоро будут использовать их против россиян на поле боя. Роботизированные системы в сочетании с дронами помогут эффективнее поражать оккупантов", - заявил Михаил Федоров.

Он напомнил, что несколько дней назад на фронт поступило 25 боевых турелей "Сабля" и 5 наземных платформ "Рысь", которые распределили между 10 подразделениями Сил обороны, воюющими по всей линии фронта.

  • Проект "Армия дронов" сообщил , что отправит на фронт более тысячи беспилотников. Кроме того, военные впервые получат 30 роботизированных систем украинского производства.
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