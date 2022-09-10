Об этом они пишут в telegram-каналах.

Так, первый заместитель министра информации "ДНР" Данил Бессонов заявил, что военные РФ покинули Изюм и ряд других населенных пунктов в Харьковской области.

"Да, из Изюма ушли, как и из некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытых смыслов. Дело не в договорняках и не в измене. Просто, воюем, как умеем. на всех уровнях. Где-то лучше, где-то хуже", - написал Бессонов.

О том, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм и отойти за реку Оскол, написал и военный пропагандист Юрий Котенок. А telegram-канал Readovka пишет, что уход из Изюма "был единственным стратегически верным ходом, поскольку в противном случае российские войска рисковали остаться в котле.

10 сентября в Генштабе сообщили, что за последние дни ВСУ освободили более 1 тыс. кв км украинской территории, взяли под контроль 30 населенных пунктов и вклинились в оборону противника на 50 км.

В то же время в американском Институте изучения войны заявили, что украинские силы обороны в ходе контрнаступления освободили уже 2,5 тыс. кв км территории Харьковской области.

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