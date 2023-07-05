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Военные применяют на фронте козацкие тактики боя - комбат 20-го ОБСН "Украина"

5 июля, 2023 среда
18:57
Война с Россией

Комбат 20-го Отдельного батальона специального назначения "Украина" майор Павел Куриленко рассказал, что бойцы применяют козацкие практики в боевых задачах на фронте

Об этом информирует Медиацентр Украина .

"Как сотни лет назад, так и две недели назад наши военнослужащие смогли меньшими силами в наступлении взять большие позиции противника", – рассказал Куриленко.

Военный объяснил, что украинские воины пользуются теми же практиками в боевых задачах, как и козачество.

"Это говорит о применении подобных тактик так, как это использовали наши предки – козаки: хитрость, поиск в безвыходных ситуациях нескольких вариантов логичного и правильного выхода", – добавил комбат 20-й ОБСП.

Также, как козаки проявляли инициативу, мужество в одном ряду с хитростью, так и сегодня украинские военнослужащие обязаны своим успехам и прогрессу.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ривнопиль Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают, что российские военные, вероятно, стягивают под Бахмут дополнительные силы с других направлений в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают наступать на южном и восточном направлениях. За прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий. ВСУ продвигаются на флангах и эффективно уничтожают россиян на Бахмутском направлении, однако ситуация снова обострилась.

Украина
Россия
военные силы Украины
Контрнаступление ЗСУ
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