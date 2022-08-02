Об этом Эмманюэль Макрон написал в Facebook.

"Российские вооруженные силы должны знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными Команда французских экспертов уже предоставила помощь на площадке, а мы передали мобильную лабораторию тестирования ДНК", – написал Макрон.

Он также приветствовал выход первого судна с украинским зерном в море. "Отправка сегодня из Одесского порта первого судна, перевозящего украинские зерновые — хорошая новость. Продолжаются европейские усилия по экспорту украинского зерна сухопутных и речных маршрутов", — заверил президент Франции.

1 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном об оборонной, макрофинансовой и правовой помощи Украине.

В рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эмманюэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ.

21 июля министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекарню Франция потратит 85 млн евро на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar взамен тех, которые она ранее передала Украине.

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