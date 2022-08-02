Военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными, - Макрон
Президент Франции отмечает, что российская армия должна знать, что совершенные ею военные преступления в Украине не останутся безнаказанными.
Об этом Эмманюэль Макрон написал в Facebook.
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