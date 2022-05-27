Дипломат высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Нужно время для того, чтобы понять, что это снова происходит. Что совершаются военные преступления. Да, войны таких масштабов были в Югославии. Но и военные преступления в Югославии рассматривались на трибуналах. Поэтому схожие трибуналы мы должны провести снова здесь. И заставить отвечать этих преступников, людей, которые совершали эти военные преступления здесь, в Украине. Другого пути нет", - отметил Клява.

Латвийский дипломат подчеркнул, что европейцам сложно понять, что россияне творят с украинцами то, что нацисты творили во время Второй мировой войны.

"Во многих странах их правительства и их народы не переживали такого уровня преступления, военные преступления, еще со времен Второй мировой войны. Там живут новые поколения людей, которые пришли на смену тем, кто видел то, что нацистский режим делал с городами, с людьми, с гражданским населением. И это происходило давно. Поэтому трудно переключиться и начать понимать, что сейчас мы видим очень похожие вещи", - заметил Илгварс Клява.

Великобритания поддержала идею международного трибунала для осуждения президента РФ Владимира Путина и других лиц, причастных к военным преступлениям на территории Украины.

19 мая Европарламент принял резолюцию по созданию международного трибунала по привлечению к ответственности, причастных к военным преступлениям России в Украине.

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