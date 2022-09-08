Об этом сообщила Каховская городская территориальная община в Фейсбуке.

"В Каховской общине продолжаются военные преступления Российской Федерации против мирных гражданских украинцев. 6 сентября вооруженными военными РФ из своей квартиры был изъят секретарь Каховского городского совета Ирина Гончарова и ее муж Владимир Ступин", - пишет Каховская городская ТГ.