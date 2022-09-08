Военные преступления РФ в Херсонской области: в Новой Каховке вооруженные оккупанты похитили секретаршу городского совета и ее мужа
В Новой Каховке 6 сентября вооруженные оккупанты похитили секретаршу городского совета и его мужа, пока их держат в отделении полиции
Об этом сообщила Каховская городская территориальная община в Фейсбуке.
"В Каховской общине продолжаются военные преступления Российской Федерации против мирных гражданских украинцев. 6 сентября вооруженными военными РФ из своей квартиры был изъят секретарь Каховского городского совета Ирина Гончарова и ее муж Владимир Ступин", - пишет Каховская городская ТГ.
- Россияне продолжают террор в оккупированной Новой Каховке и похищение людей. 5 сентября в Новой Каховке россияне похитили двух хирургов.
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