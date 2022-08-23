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Военные преступления РФ: прокуроры из Латвии приезжали в Украину проверить факты и ознакомились с более чем 50 показаниями

23 августа, 2022 вторник
06:18
война с Россией Латвия

Латвийские прокуроры несколько раз посещали Украину, чтобы проверить факты военных преступлений, совершенных Россией

Об этом заявил генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс, передает Delfi.

Прокуроры из Латвии выслушали более 50 показаний, по более чем 20 делам предоставлена информация, которую могут использовать в расследовании. Следователи собирают в том числе аудио- и видеозаписи. По словам Стуканса, в ряде случаев прокуроры выезжали в Украину для проверки фактов.

Латвийские правоохранители расследуют, в частности, убийства и другие преступления, совершенные российской армией против мирных жителей.

Ранее, 15 марта, Служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс по военным преступлениям и преступлениям против мира и человечности, совершенным вооруженными силами России.

В августе Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС приостановить действие виз для россиян и белорусов.

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