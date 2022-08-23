Военные преступления РФ: прокуроры из Латвии приезжали в Украину проверить факты и ознакомились с более чем 50 показаниями
Латвийские прокуроры несколько раз посещали Украину, чтобы проверить факты военных преступлений, совершенных Россией
Об этом заявил генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс, передает Delfi.
Прокуроры из Латвии выслушали более 50 показаний, по более чем 20 делам предоставлена информация, которую могут использовать в расследовании. Следователи собирают в том числе аудио- и видеозаписи. По словам Стуканса, в ряде случаев прокуроры выезжали в Украину для проверки фактов.
Латвийские правоохранители расследуют, в частности, убийства и другие преступления, совершенные российской армией против мирных жителей.
Ранее, 15 марта, Служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс по военным преступлениям и преступлениям против мира и человечности, совершенным вооруженными силами России.
В августе Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС приостановить действие виз для россиян и белорусов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 39.58Продажа 40.6
- Актуальное
- Важное