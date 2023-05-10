Военные преступления РФ: на деоккупированной Донетчине обнаружили новые захоронения убитых оккупантами украинцев

Об этом сообщает официальный портал МВД.

В поиске захоронений помогают местные жители, военнослужащие и специальные отряды. С начала деоккупации в регионе обнаружено 385 тел, из них 309 – гражданские. Среди жертв российской агрессии – 174 мужчины, 117 женщин, 6 детей, пол еще 12 человек не установлен.

"Уже полгода полицейские находят на деоккупированных территориях новые могилы и неопознанные трупы. Правоохранители обследуют места обстрелов, опрашивают местных жителей, ищут родственников погибших, устанавливают свидетелей, реконструируют ход событий. Цель следователей - установить личность и судьбу каждого убитого", - рассказывают в МВД.

В селе Богородичное, почти полностью разрушенном российскими войсками, провели эксгумацию двух пожилых женщин и мужчины. Гражданские жители были похоронены в одном из дворов. Тела еще троих гражданских мужчин эксгумировали в Лимане.

После деоккупации Лимана на городском кладбище была найдена братская могила с погибшими военнослужащими ВСУ. Началась кропотливая работа по идентификации каждого из них.

Продолжается работа по идентификации погибших. На сегодняшний день идентифицировано 282 человека из 385.