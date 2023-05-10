Военные преступления РФ: на деоккупированной Донетчине обнаружили новые захоронения убитых оккупантами украинцев
Следователи и криминалисты продолжают работу по розыску и идентификации погибших в результате военных преступлений РФ
Об этом сообщает официальный портал МВД.
В поиске захоронений помогают местные жители, военнослужащие и специальные отряды. С начала деоккупации в регионе обнаружено 385 тел, из них 309 – гражданские. Среди жертв российской агрессии – 174 мужчины, 117 женщин, 6 детей, пол еще 12 человек не установлен.
"Уже полгода полицейские находят на деоккупированных территориях новые могилы и неопознанные трупы. Правоохранители обследуют места обстрелов, опрашивают местных жителей, ищут родственников погибших, устанавливают свидетелей, реконструируют ход событий. Цель следователей - установить личность и судьбу каждого убитого", - рассказывают в МВД.
В селе Богородичное, почти полностью разрушенном российскими войсками, провели эксгумацию двух пожилых женщин и мужчины. Гражданские жители были похоронены в одном из дворов. Тела еще троих гражданских мужчин эксгумировали в Лимане.
После деоккупации Лимана на городском кладбище была найдена братская могила с погибшими военнослужащими ВСУ. Началась кропотливая работа по идентификации каждого из них.
Продолжается работа по идентификации погибших. На сегодняшний день идентифицировано 282 человека из 385.
- В среду, 10 мая, российские террористы убили мирную жительницу Херсонской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное