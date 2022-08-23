Военные преступления РФ: генпрокурор Костин обсудил с послом ЕС Маасикасом работу совместных следственных групп
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на встрече с главой Представительства ЕС в Украине обсудил сотрудничество в расследованиях преступлений РФ
Об этом сообщает в Telegram Офисе Генпрокурора.
Участники встречи обсудили работу совместных следственных групп, в частности, Atrocity Crimes Advisory Group (АСА), следователи и прокуроры которой предоставляют экспертную поддержку Украине в расследовании военных преступлений РФ. Также Костин и Маасикас обсудили работу совместной следственной группы (JIT), созданной при поддержке ЕС, и консультативной группы экспертов Совета Европы.
"Сегодняшний приоритет - восстановление справедливости и привлечение к ответственности тех, кто принес войну на нашу землю. И на этом фронте нам как никогда нужна помощь наших европейских партнеров", - подчеркнул Костин.
Генпрокурор добавил, что скорая поддержка международных партнеров помогла Украине начать расследование международных преступлений сразу после начала полномасштабного вторжения.
- 28 июля Владимир Зеленский назначил на должность генерального прокурора Украины Андрея Костина.
- 1 августа Андрей Костин встретился с послами G7 и представительством Евросоюза в Украине и обсудил с ними расследование военных преступлений РФ.
- 12 августа Андрей Костин в онлайн-режиме обсудил миз представительницей генсека ООН Прамилой Паттен сотрудничество в расследовании военных преступлений РФ,
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