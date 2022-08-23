Об этом сообщает в Telegram Офисе Генпрокурора.

Участники встречи обсудили работу совместных следственных групп, в частности, Atrocity Crimes Advisory Group (АСА), следователи и прокуроры которой предоставляют экспертную поддержку Украине в расследовании военных преступлений РФ. Также Костин и Маасикас обсудили работу совместной следственной группы (JIT), созданной при поддержке ЕС, и консультативной группы экспертов Совета Европы.

"Сегодняшний приоритет - восстановление справедливости и привлечение к ответственности тех, кто принес войну на нашу землю. И на этом фронте нам как никогда нужна помощь наших европейских партнеров", - подчеркнул Костин.

Генпрокурор добавил, что скорая поддержка международных партнеров помогла Украине начать расследование международных преступлений сразу после начала полномасштабного вторжения.

28 июля Владимир Зеленский назначил на должность генерального прокурора Украины Андрея Костина.

1 августа Андрей Костин встретился с послами G7 и представительством Евросоюза в Украине и обсудил с ними расследование военных преступлений РФ.

12 августа Андрей Костин в онлайн-режиме обсудил миз представительницей генсека ООН Прамилой Паттен сотрудничество в расследовании военных преступлений РФ,