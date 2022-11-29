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"Военные преступления не должны оставаться безнаказанными": министры юстиции стран G7 приняли "Берлинскую декларацию" о помощи Украине

29 ноября, 2022 вторник
18:53
Мир

На встрече министров юстиции стран G7 с участием Украины приняли "Берлинскую декларацию" и договорились координировать сотрудничество для расследования военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности

Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте министерства юстиции ФРГ.

Подписанты декларации осудили агрессивную войну России против Украины, подчеркнув, что РФ грубо нарушает международное право, в том числе Устав ООН. Также участники встречи осудили нападения, убийства и ранения мирных жителей, некомбатантов и военнопленных, исчезновение детей, систематические и целенаправленные нападения на критическую инфраструктуру и причинение вреда медицинским работникам и институтам, а также связанное с конфликтом сексуальное и гендерное насилие.

"Военные преступления и другие зверства не должны оставаться безнаказанными. Преследование по основным преступлениям международного права имеет для нас приоритет", – говорится в документе.

В декларации отметили трансграничное сотрудничество между странами, предусмотренное национальным законодательством, для расследования этих преступлений, привлечения виновных к максимально возможной ответственности, чтобы восстановить справедливость в отношении потерпевших и погибших.

На встрече отметили важность быстрого и эффективного контакта между следственными органами власти разных стран. Также задекларирована необходимость координации расследования на ранней стадии. Стороны будут пытаться использовать имеющиеся и проверенные механизмы в соответствии с их полномочиями.

Так, Genocide Network будет служить сетью национальных координационных центров для содействия обмену информацией о расследовании военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Европейская судебная сеть (EJN) будет действовать как сеть контактных пунктов для трансграничных судебных органов.

Евроюст благодаря недавнему расширению прерогатив теперь сможет проводить расследование на национальном и международном уровнях.

Международные партнеры также заявили о намерении поделиться своими практиками в работе с потерпевшими и свидетелями в рамках расследования, обязались сотрудничать с украинскими властями, чтобы помочь жертвам и свидетелям, продолжить увеличивать их поддержку.

"Необходимо объединить все усилия для быстрого, эффективного и слаженного установления фактов военных преступлений. Демократия, права человека и верховенство права все еще имеют вес и силу, они существуют не только на бумаге – мы должны доказать это России и напомнить всему миру", – резюмировали участники встречи.

Во встрече приняли участие министры юстиции Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также министр юстиции и генпрокурор Украины, комиссар ЕС по юстиции, генеральный прокурор Международного уголовного суда.

  • Министры юстиции стран G7 впервые в истории этого формата собрались на встречу, основной темой которой стало расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных к ответственности

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