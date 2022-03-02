Военные показали российский вертолет, сбитый накануне в Киевской области
В сети появились фото вертолета ВВС России, который вчера сбили над поселком Бабинцы
Об этом пишет телеграм-канал "Оперативный ВСУ", информирует Еспресо.TV .
Отмечается, что накануне, 1 марта, в 17:30 в небе над поселком Бабинцы на Киевщине состоялось воздушное сражение, в котором приняли участие два вертолета россиян и один украинский вертолет.
Во время воздушного боя вертолет захватчиков сбили, теперь он лежит у дороги между селами Бабинцы и Буда-Бабинецкая.
Также фото сбитого вертолета опубликовал народный депутат, командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1" Артем Витко.
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