Военные показали, как над Донбасом украинский дрон протаранил вражеский квадрокоптер
Над Донетчиной украинский дрон протаранил квадрокоптер российских оккупантов. Военные показали видео
Об этом информируют Десантно-штурмовые войска ВСУ .
Беспилотник 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев одержал победу над дроном российской армии в небе над Донбасом.
"Наша "птичка" повисла над вражеской, прицелилась и пошла на таран. Точный удар и вражеский дрон вышел из строя", - отметил офицер-десантник.
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