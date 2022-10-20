Об этом информируют Десантно-штурмовые войска ВСУ .

Беспилотник 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев одержал победу над дроном российской армии в небе над Донбасом.

"Наша "птичка" повисла над вражеской, прицелилась и пошла на таран. Точный удар и вражеский дрон вышел из строя", - отметил офицер-десантник.

20 октября Анатолий Штефан писал, что в ходе войны России против Украины ликвидировали майоров армии РФ Сергея Клименко и Сергея Плахотника.

Артиллеристы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады продолжают успешно уничтожать российских оккупантов.

На войне РФ против Украины ликвидировали двух российских танкистов-добровольцев, судьба еще одного неизвестна.

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