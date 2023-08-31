Военные передали более 1500 книг на украинском языке детям, которые лечатся в областных медучреждениях
Военные в рамках гражданско-военного сотрудничества передали более полутора тысяч книг на украинском языке детям, находящимся в областных детских больницах пяти городов
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Имел возможность после выполнения мероприятий с военным командованием заехать и передать украинские книги детям, малышам, которые лечатся здесь - в областной детской больнице. Мы должны понимать, что обязанность каждого из нас - заботиться о своем будущем, а будущее - это дети. Их сердца и души должны быть украинскими", – рассказал Наев.
Отмечается, что книги получили дети, которые лечатся в областных медучреждениях Сум, Киева, Чернигова, Харькова и Запорожья.
Кроме того, одной из больниц Сумщины передали вещи первоочередной необходимости партнеров из Соединенных Штатов Америки.
- В то же время, россияне перед началом нового учебного года завезли на временно оккупированные территории Херсонщины 7 тонн пропагандистских книг для школ. В основном это учебники по истории для старшеклассников.
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