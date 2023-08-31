Военные передали более 1500 книг на украинском языке детям, которые лечатся в областных медучреждениях

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Имел возможность после выполнения мероприятий с военным командованием заехать и передать украинские книги детям, малышам, которые лечатся здесь - в областной детской больнице. Мы должны понимать, что обязанность каждого из нас - заботиться о своем будущем, а будущее - это дети. Их сердца и души должны быть украинскими", – рассказал Наев.

Отмечается, что книги получили дети, которые лечатся в областных медучреждениях Сум, Киева, Чернигова, Харькова и Запорожья.

Кроме того, одной из больниц Сумщины передали вещи первоочередной необходимости партнеров из Соединенных Штатов Америки.