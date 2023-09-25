Военные опробовали новые боевые баллистические шлемы от Минобороны

Об этом информирует Минобороны .

"На фото - шлем полноразмерный и шлем с высокой обрезкой. Они идентичны, только в одной модели есть вырезы для ушей. В шлеме есть боковые рейлинги для крепления наушников специальных, фонарей и фронтальный крепеж для приборов ночного видения, тепловизоров, камеры и т.д. Данные шлемы 1-го класса защиты должны выдерживать 5 выстрелов шаром 9 мм Makarov, 5 выстрелов пулей 9 мм Luger. с, выпущенных с дистанции 5 м", – рассказывают специалисты.

Фото: Минобороны

Минобороны установило технические требования к боевому баллистическому шлему, который должен покрывать голову по анатомическим зонам. Его вес зависит от размера и не должен превышать 1,5 кг по военному стандарту.

Фото: Минобороны

Сообщается, что шлемы прошли тестирование на удобство, изменяя подвесную систему, крепеж, подушечки, их форму, размеры. Затем они были отправлены на баллистические и не баллистические испытания. По результатам было утверждено пять образцов шлемов, отвечавших требованиям.

В настоящее время продолжаются военные и опытные испытания трех новых моделей шлемов – одна украинская и две иностранные.