Военные облигации купили 3 тыс. граждан и представителей бизнеса, - НБУ

Об этом сообщил Национальный банк Украины.



"На 28 марта уже более 3 тысяч украинцев и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму почти 4,5 млрд грн и около $1,6 млн", – говорится в сообщении.



Впрочем, самый большой портфель ценных бумаг остается в собственности банков-первичных дилеров. Таким образом, всего за 8 аукционов, на которых Минфин продавал военные облигации, госбюджет получил 26 млрд грн и около $12 млн.

Напомним, Минфин объявил очередной аукцион по продаже военных облигаций на 29 марта.

Офис президента призывает международный бизнес покупать военные облигации Украины.