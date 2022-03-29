Военные облигации купили 3 тыс. граждан и представителей бизнеса, - НБУ
Министерство финансов провело восемь аукционов по продаже военных облигаций и привлекло в государственный бюджет 26 млрд грн и около $12 млн
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
"На 28 марта уже более 3 тысяч украинцев и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму почти 4,5 млрд грн и около $1,6 млн", – говорится в сообщении.
Впрочем, самый большой портфель ценных бумаг остается в собственности банков-первичных дилеров. Таким образом, всего за 8 аукционов, на которых Минфин продавал военные облигации, госбюджет получил 26 млрд грн и около $12 млн.
- Напомним, Минфин объявил очередной аукцион по продаже военных облигаций на 29 марта.
- Офис президента призывает международный бизнес покупать военные облигации Украины.
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