Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Все цели для Российской Федерации намечены на картах. Для них существуют определенные списки приоритетных целей, которые они пытаются уничтожить. Одни из них важны, другие сверхважны. Продолжают они целиться в объекты критической инфраструктуры. Не откажутся они уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру. Также военные объекты Украины тоже будут для них в приоритетных целях", – пояснил Игнат.