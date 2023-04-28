Военные объекты и энергетическая инфраструктура Украины – приоритетные цели для РФ, - Игнат
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия продолжает пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру и военные объекты Украины
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Все цели для Российской Федерации намечены на картах. Для них существуют определенные списки приоритетных целей, которые они пытаются уничтожить. Одни из них важны, другие сверхважны. Продолжают они целиться в объекты критической инфраструктуры. Не откажутся они уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру. Также военные объекты Украины тоже будут для них в приоритетных целях", – пояснил Игнат.
- Российские военные в ночь на 28 апреля атаковали территорию Украины 23 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. 21 из них, а также два дрона сбили ВСУ
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