Военные Новой Зеландии будут обучать бойцов ВСУ пользоваться гаубицами L119

Об этом сообщает Голос Америки.

"Новую Зеландию специально попросили предоставить обучающую группу для этой цели", - сказала премьер-министр Джасинда Ардерн.

Инструкторы до конца июля будут находиться в Великобритании, где они должны подготовить 230 украинских военнослужащих.

Командующий силами обороны маршал авиации Кевин Шорт заявил, что каждому экипажу потребуется неделя на овладение техникой.

"Направление войск для обучения украинских солдат является продолжением пропорционального ответа Новой Зеландии на вторжение России", - сказал спикер министерства иностранных дел Джерри Браунли.