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Военные Новой Зеландии будут обучать бойцов ВСУ пользоваться гаубицами L119

23 мая, 2022 понедельник
20:26
война с Россией

30 военнослужащих Сил обороны Новой Зеландии вылетают в Великобританию, где они будут учить военных ВСУ пользоваться легкими полевыми гаубицами L119 калибра 105 мм

Об этом сообщает Голос Америки.

"Новую Зеландию специально попросили предоставить обучающую группу для этой цели", - сказала премьер-министр Джасинда Ардерн.

Инструкторы до конца июля будут находиться в Великобритании, где они должны подготовить 230 украинских военнослужащих.

Командующий силами обороны маршал авиации Кевин Шорт заявил, что каждому экипажу потребуется неделя на овладение техникой.

"Направление войск для обучения украинских солдат является продолжением пропорционального ответа Новой Зеландии на вторжение России", - сказал спикер министерства иностранных дел Джерри Браунли.

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