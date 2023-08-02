И открыто говорил своим подчиненным: "Я высоко ценю свою жизнь — дороже жизни нескольких (пейоративное название военнослужащих армии государства-агрессора). Я успешный состоятельный человек, не публичный, у меня семья, меня не интересуют медали и социальный капитал. Если придет приказ отбыть на передок, я его выполню, но сам не сделаю ничего, чтобы попасть туда".

Что, уже осуждаете его? "Тыловая крыса" и все такое? Тогда слушайте дальше.

А дальше он говорил: "Если когда-нибудь нам все-таки придется оказаться на передке, мы должны сделать все, чтобы быть к этому максимально готовыми. Это увеличит наши шансы накрошить побольше (пейоративное название военнослужащих армии государства-агрессора), а самим остаться в живых".

Он очень долго прослужил в тыловом подразделении. И каждую свободную минуту тратил на учебу и тренировку — себя и своих подчиненных. Не имел вредных привычек и был в идеальной физической форме, по возможности проходил разные курсы и подтягивал туда своих людей. Если встречал кого-то с боевым опытом или полезными на войне знаниями, всеми правдами и неправдами устраивал так, чтобы тот согласился провести занятия, что-то показал, чему научил. Доставал и раздавал всем пособия по военному делу. Привлекал волонтеров, чтобы обеспечить своих бойцов лучшим — учитывая, что они сидели в тылу, это было непросто. Большинство его мотивированных друзей, которые сначала были вместе с ним, ушли оттуда в боевые подразделения...

А потом, поскольку ни один военнослужащий себе не принадлежит и выбора, где служить, его отправили под Бахмут. По состоянию на сегодняшний день его рота пробыла там уже две ротации. Оба раза, тьфу-тьфу, вышли без погибших и без тяжелых раненых (а противник – наоборот). Думаю, не в последнюю очередь благодаря безумной многомесячной подготовке.

Сможет ли кто-нибудь теперь сказать, что он делал неправильно?

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История друга. Боец на тыловом блокпосте во время проверки документов не совсем вежливо пообщался с девушкой-фронтовичкой с огромным боевым опытом. В связи с этой ситуацией (и множеством других подобных) появилось много пренебрежительных и откровенно хейтерских комментариев в адрес "тыловых" военных.

Друзья! Военные не делятся на "боевхе" и "тыловых". Они делятся на ответственных и безответственных, мотивированных и немотивированных и т.д. Без тыла фронт невозможен, и каждый тыловик завтра может оказаться в самом аду. А может, там уже побывал.

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Недавно, когда возник публичный скандал вокруг одного военного и некоторые начали его хейтить кто-то очень правильно сказал: "Я считаю, что он поступил неправильно, но хейтить его не буду и другим не советую, потому что завтра он может погибнуть и нам всем будет стыдно".

Все, кто служит сейчас в армии, где бы они ни были, кроме разве что, законченных "аватаров" и преступников, работают на нашу общую победу. Разделять армию на фронт и тыл – не просто неправильно, а преступно.

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Об авторе: Елена Белозерская, офицер Вооруженных сил, блоггер

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