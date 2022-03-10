Военные корабли России отошли от Одессы в Крым

Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



"Черноморские Искандеры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока не намерены высаживать десант на наше побережье, потому что знают, чем это для них кончиться", – рассказывает он.



По его словам, враг сдержан и на рубежах суши, в частности, на позициях "Херсон - Николаев - Кривой Рог - Вознесенск - Нововоронцовка Херсонской области".



"Можно констатировать эффективное действие наших систем Противовоздушной обороны и Воздушных сил. За последние четыре дня уничтожены четыре самолета СУ-25 и два вертолета противника. В то же время фиксируем все больше случаев дезертирства и мародерства среди российских захватчиков", - добавляет Братчук.

Напомним, украинские военные сдерживают россиян на юго-восточном направлении, отражают ракетные удары и нападения с воздуха, а кафиры снизили темп наступления и прибегают к дезертирству.