Военные корабли России отошли от Одессы в Крым
Военные корабли Российской Федерации перебазировались в порты Крыма. В настоящее время противник не намерен взорвать десант в Одессе и области
Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Черноморские Искандеры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока не намерены высаживать десант на наше побережье, потому что знают, чем это для них кончиться", – рассказывает он.
По его словам, враг сдержан и на рубежах суши, в частности, на позициях "Херсон - Николаев - Кривой Рог - Вознесенск - Нововоронцовка Херсонской области".
"Можно констатировать эффективное действие наших систем Противовоздушной обороны и Воздушных сил. За последние четыре дня уничтожены четыре самолета СУ-25 и два вертолета противника. В то же время фиксируем все больше случаев дезертирства и мародерства среди российских захватчиков", - добавляет Братчук.
- Напомним, украинские военные сдерживают россиян на юго-восточном направлении, отражают ракетные удары и нападения с воздуха, а кафиры снизили темп наступления и прибегают к дезертирству.
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