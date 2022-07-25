Военные корабли НАТО вошли в порты Эстонии
Суда Альянса зашли в два порта Эстонии для взаимодействия союзников и пополнения запасов
Об этом сообщает Генеральный штаб сил обороны Эстонии.
Во время этого визита корабли могут пополнить запасы и подготовиться к выполнению следующих задач. Такие постоянные группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности и способны вести операции как в мирное, так и военное время, и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.
В Старом порту Таллинна пришвартовались голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real. Британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовавшийся в порту Мууга.
"1-я постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе", - сказал заместитель командующего ВМС капитан Йохан-Элиас Сельямаа.
Командиры кораблей планируют провести встречи с заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Вейко-Велло Пальми и заместителем канцлера Министерства обороны по оборонному планированию Тайна Удеберг, говорится в сообщении Генерального штаба Сил обороны Эстонии.
- 20 июля Эстония разрешила лишать эстонского гражданства натурализованных иностранцев, воюющих на стороне РФ.
- В июне Reuters сообщал, что страны Балтии хотят , чтобы НАТО в 10 раз увеличило присутствие в регионе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 39.1
-
EUR
Покупка 38.3Продажа 39.56
- Актуальное
- Важное