Об этом сообщает Генеральный штаб сил обороны Эстонии.

Во время этого визита корабли могут пополнить запасы и подготовиться к выполнению следующих задач. Такие постоянные группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности и способны вести операции как в мирное, так и военное время, и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.

В Старом порту Таллинна пришвартовались голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real. Британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовавшийся в порту Мууга.

"1-я постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе", - сказал заместитель командующего ВМС капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

Командиры кораблей планируют провести встречи с заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Вейко-Велло Пальми и заместителем канцлера Министерства обороны по оборонному планированию Тайна Удеберг, говорится в сообщении Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

20 июля Эстония разрешила лишать эстонского гражданства натурализованных иностранцев, воюющих на стороне РФ.

В июне Reuters сообщал, что страны Балтии хотят , чтобы НАТО в 10 раз увеличило присутствие в регионе.