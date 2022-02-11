Военные корабли Китая провели учения в трех морях

Об этом сообщает South China Morning Post.



Восточное командование провело учения в Восточно-Китайском море: в них приняли участие три эсминца, в том числе новейшие эсминцы типа 052D, которые отрабатывали маневрирование и навыки противовоздушной обороны.



А в Южно-Китайском море корабль снабжения Weishanhu и госпитальное судно Youai тренировали совместные действия при имитации боевых условий, готовились к поисково-спасательным операциям и дозаправке, а также вели стрельбы.



Северное командование театра военных действий проводило в Желтом море масштабные учения по отработке спасательных операций.



Издание отмечает, что эти учения прошли через два дня после завершения пятидневных учений США и Японии Noble Fusion 2022. Они состоялись восточнее Тайваня, к ним были привлечены авианосец ВМС США Abraham Lincoln, приблизительно 15 тысяч американских моряков и морских пехотинцев, а также 1 тысяча служащих сил самообороны Японии.



Сообщается, что это были наиболее масштабные учения такого формата с 2018 года.

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