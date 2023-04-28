Военные изобрели "птичку", чтобы уничтожать россиян и необходимость дронов для эффективной борьбы | Ульяна Кузык в проекте "Война и волонтеры"

Уже некоторое время волонтер собирает средства на 67 дронов для 67-го батальона, чтобы уничтожать россиян.

А также об уникальном боевом дроне, который изобрели украинские военные. Изобретение уже представили за рубежом и готовы производить их не только для себя, но и для других бригад.