Военные из Госспецсвязи нуждаются в шлемах и бронежилетах

Об этом говорится в телеграмме ведомства.



"Срочно! Военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины нужны бронежилеты и защитные шлемы", - сообщили в Госспецсвязи.



В службе попросили помощи у волонтеров, общественных организаций и всех, кто может ее предоставить.



Контакт для связи в телеграмме: @artemdorofeiev .

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