Военные из Госспецсвязи нуждаются в шлемах и бронежилетах
Государственная служба специальной связи и защиты информации просит помочь шлемами и бронежилетами
Об этом говорится в телеграмме ведомства.
"Срочно! Военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины нужны бронежилеты и защитные шлемы", - сообщили в Госспецсвязи.
В службе попросили помощи у волонтеров, общественных организаций и всех, кто может ее предоставить.
Контакт для связи в телеграмме: @artemdorofeiev .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное