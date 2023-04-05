Сотрудничество Польши и Украины

Польша является нашим давним партнером, обеспечивающим военно-техническое сотрудничество. Сегодня, 5 апреля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу было объявлено о перспективах новых проектов между Украиной и Польшей в дополнение к контрактам, которые уже были заключены и реализованы ранее. В целом, Польша уже поставила Украине вооружение где-то на $2 млрд, в перечень которого входят танки, самолеты, системы ПВО.

В настоящее время объявлено о новых инициативах между Украиной и Польшей. Было упомянуто, что подписывается контракт на поставку БТР Rosomak для ВСУ, общим количеством 100 единиц. Эти БТРы будут финансироваться из американской и европейской помощи. Среди этих БТРов будут самоходные минометы Rak, создаваемые на шасси Rosomak. Минометы мобильны и крайне нужны для решения задач на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул, что речь пойдет и о проектах в области противовоздушной обороны. Мы знаем, что к этому времени Польша поставила Украине значительное количество ПЗРК Piorun, которые эффективнее Stinger. Также нам были переданы комплексы "Оса" и ЗРК С-125, ранее используемые польской армией. Сейчас вероятно речь идет о новых образцах ЗРК, о которых мы пока не знаем, но понимаем, что это будет действительно эффективный контракт.

Также говорилось, что Украина и Польша должны создавать совместные предприятия для изготовления вооружений. Кстати, такие проекты уже реализуются. В частности, на телеканале "Эспрессо" мы недавно показали сюжет о БТР Oncilla, который поставляется для украинской армии и производится на польском предприятии Mista.

Визит президента Украины в Польшу стал толчком для активизации ряда оборонно-промышленных проектов, крайне необходимых ВСУ.

Дариуш Матерняк, руководитель Центра исследований "Польша - Украина" прокомментировал перспективы безопасности сотрудничества Польши и Украины. Из того, что мы услышали сегодня во время визита президента Украины в Польшу, уже многое происходит. В первую очередь это передача самолетов МиГ-29, часть из которых Польша уже предоставила Украине. Из нового, что было сказано, это боеприпасы к танкам 125 мм, а также наиболее важно то, что Польша должна предоставить Украине 100 бронетранспортеров Rosomak. Кроме того, еще 24 мобильных миномета Rak, созданных на базе этого бронетранспортера. С одной стороны, такая помощь важна для Украины, потому что это является усилением ВСУ в войне, а с другой стороны эти шаги важны и для Польши по двум причинам. Во-первых, это заказ для польского оборонно-промышленного комплекса, а второе – возможность протестировать оружие в условиях реального боя, если говорить о минометах Rak. И, вероятно, есть еще один важный момент – каждое усиление обороноспособности Украины положительно влияет на безопасность Польши.

Руководитель Центра исследований "Польша — Украина" отметил, что размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия в Польше паники не вызывает из-за того, что подобных попыток устрашения со стороны России уже видели достаточно много. То есть, ничего нового не произошло. Понятно, что у российской инфраструктуры есть возможность перемещать ядерное оружие в Калининградскую область или в Беларусь. А что касается Беларуси, то мы знаем, какая позиция и планы у Лукашенко с его правительством. Почти два года Польша имеет кризис на границе с Беларусью. Повторюсь, подобные угрозы и заявления не новые, поэтому это ничего не меняет в нашей позиции относительно России и Беларуси.

Ситуация вокруг Авдеевки и Бахмута

Следует упомянуть Бахмут, потому что эта тема возникала во время пресс-конференции президента Украины в Польше. Владимир Зеленский сказал, если будет существенная угроза жизни наших воинов, то будет принято решение исходя из реальной ситуации. Такое оптимальное решение будет принято нашими генералами. Было отмечено, что при повышении рисков, жизнь наших воинов стоит на первом месте, и это важное заявление Верховного Главнокомандующего.

Относительно ситуации в Бахмуте противник пытается выйти в центральную часть города, продолжаются боевые действия в городской застройке. Динамика боевых действий не меняется несколько дней подряд. Логистическое обеспечение наших воинов работает достаточно эффективно, что не позволяет противнику продвигаться дальше, а главное реализовать попытку – охватить клещами Бахмут подальше от городских застроек.

Это врагу не удается, эти попытки безрезультатны.

Такая же ситуация вокруг Авдеевки, где враг пытался реализовать модель окружения. Но украинскими войсками были проведены контратаки в зоне Авдеевки, и продвижение противника остановилось. На двух самых горячих участках – Бахмут и Авдеевка ситуация остается контролируемой.

Перед врагом стоит выбор: дальше проводить наступательные действия, используя последние резервы или переходить к обороне. Не исключаю, что противник переформатирует свои действия по ставке на оборону. Об этом свидетельствует активизация действий русских войск по созданию инженерных фортификационных сооружений на многих участках фронта. Враг ожидает нашего наступления и пытается подготовиться к нашим наступательным действиям.