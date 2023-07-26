Военные инструкторы ЕС подготовили 24 тыс. украинцев
Заместитель председателя подкомиссии Европарламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE) евродепутат от Австрии Лукас Мандль заявил, что военные инструкторы стран ЕС подготовили уже 24 тыс. украинских военнослужащих
Об этом Мандль сказал во время пресс-конференции в представительстве Еврокомиссии в Варшаве, передает Укринформ.
Члены SEDE в рамках миссии по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) оценили военную подготовку украинцев в тренировочных центрах Германии и Польши. Мандль отметил, что целью является подготовка 30 тыс. украинских военных.
"А что будет дальше – будет зависеть от ситуации на поле боя и потребностей Украины", – добавил Мандль.
Евродепутат подчеркнул, что ЕС будет оказывать Украине военную помощь "настолько долго, насколько потребуется", и отметил, что не следует недооценивать возможности ЕС и "крепкое партнерство" стран Запада по поддержке Украины.
Также Мандль заявил, что ЕС должен усиливать свои возможности обучения и вооружения украинских военных.
В то же время евродепутат от Польши Анна Фотига сообщила, что члены SEDE удовлетворены результатами обучения украинцев в Германии и Польше.
"Эта миссия очень гибкая, она соответствует потребностям украинских военных. Оценка потребностей украинцев принимается во внимание при подготовке украинских защитников, в частности, поддержке контрнаступления", - сказала Фотига.
Евродепутат подчеркнула необходимость продолжать подготовку украинских военных в ЕС и усиливать интенсивность обучения.
Ранее президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на истребителях F-16.
16 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на F-16, а Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.
21 июля Салливан сказал, что обучение украинцев на F-16 начнут в ближайшие недели.
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