Об этом Мандль сказал во время пресс-конференции в представительстве Еврокомиссии в Варшаве, передает Укринформ.

Члены SEDE в рамках миссии по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) оценили военную подготовку украинцев в тренировочных центрах Германии и Польши. Мандль отметил, что целью является подготовка 30 тыс. украинских военных.

"А что будет дальше – будет зависеть от ситуации на поле боя и потребностей Украины", – добавил Мандль.

Евродепутат подчеркнул, что ЕС будет оказывать Украине военную помощь "настолько долго, насколько потребуется", и отметил, что не следует недооценивать возможности ЕС и "крепкое партнерство" стран Запада по поддержке Украины.

Также Мандль заявил, что ЕС должен усиливать свои возможности обучения и вооружения украинских военных.

В то же время евродепутат от Польши Анна Фотига сообщила, что члены SEDE удовлетворены результатами обучения украинцев в Германии и Польше.

"Эта миссия очень гибкая, она соответствует потребностям украинских военных. Оценка потребностей украинцев принимается во внимание при подготовке украинских защитников, в частности, поддержке контрнаступления", - сказала Фотига.

Евродепутат подчеркнула необходимость продолжать подготовку украинских военных в ЕС и усиливать интенсивность обучения.

Ранее президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на истребителях F-16.

16 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на F-16, а Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

21 июля Салливан сказал, что обучение украинцев на F-16 начнут в ближайшие недели.