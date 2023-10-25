Военные ГУР уничтожили склад боеприпасов врага в Донецке
В понедельник, 23 октября, спецназовцы ГУР обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке
Об этом сообщает Главное управление разведки.
"23 октября 2023 года в 03:20 по киевскому времени в результате ударов высокоточным оружием вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке, был уничтожен", - говорится в сообщении.
База с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, которая сейчас задействована в штурмовых действиях в районе Авдеевки.
- В течение суток, 24 октября, подразделениями ракетных войск ВСУ уничтожены 12 артиллерийских средств и логистический хаб противника.
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