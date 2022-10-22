Об этом в эфире Еспресо заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Силы обороны никогда не исключали, что подразделения ВС Беларуси могут присоединиться к войне. Мы хорошо помним, откуда заходили российские войска. Сейчас территория Беларуси - это та площадка, которую использует Россия, чтобы наносить ракетные удары", - сказал он.

По его словам, в последнее время фиксируется использование дронов-камикадзе с территории Беларуси.

"С самого начала войны этому участку границы уделено максимальное внимание для того, чтобы его укрепить - от Волыни до Черниговщины. Укрепление происходит как по линии границы, так и в приграничной. Это делается для того, чтобы можно было сдержать врага от повторного вторжения или от попытки действия белорусских военных, также чтобы подразделения Сил обороны имели возможность укрыться при ракетных ударах и вести полномасштабные боевые действия, чтобы дать достойный отпор врагу, который попытается зайти", - пояснил Демченко.

По состоянию на данный момент ситуация на границе и белорусском пограничном стабильная и контролируемая.

"Мы не фиксируем изменений в действиях подразделений ВС Беларуси. Изменений в количественном составе и характере действий нет. Однако мы хорошо видим риторику властей Беларуси, которая через манипуляции пытается перебросить на Украину и выставляет нас агрессором. Мы готовимся, наши военные хорошо мотивированы и готовы встретить злодей