Военные госпитали РФ отказываются лечить раненых в Украине "добровольцев"

Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

"Один из батальонов так называемого Союза добровольцев Донбасса понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в Ростове-на-Дону. Однако персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования", – передает разведка.

Известно, что это происходит из-за того, что "Союз добровольцев Донбасса" был создан по программе добровольной мобилизации боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования.

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Кроме того, сообщается, что назревает конфликтная ситуация между представителями ВС РФ и "мобилизованными с территории "ЛДНР" из-за того, что при отступлении россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи.

Среди личного состава оккупантов обсуждается информация о потерях, понесенных ВС РФ в ходе бегства.

"В частности, о том, что на территории Харьковской области ими было оставлено более 200 единиц военной техники, в том числе танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЭ", "БМП-2", САУ и автомобилей. При этом отмечается, что наибольшее количество техники брошено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14 сентября Россия потеряла в Украине более 53 тысяч своих военных.

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что российские войска бросили на Харьковщине столько техники, что хватило бы на вооружение средней страны Европы.

На 15 сентября было известно, что отдельные подразделения российской армии отступали с Харьковщины неорганизованно и в панике. Причиной тому могут быть локальные неудачи в командовании и управлении.

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