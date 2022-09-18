Военные госпитали РФ отказываются лечить раненых в Украине "добровольцев"
Российские военные госпитали отказываются лечить "добровольцев" из-за отсутствия у подразделений статуса регулярного вооруженного формирования
Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.
"Один из батальонов так называемого Союза добровольцев Донбасса понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в Ростове-на-Дону. Однако персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования", – передает разведка.
Известно, что это происходит из-за того, что "Союз добровольцев Донбасса" был создан по программе добровольной мобилизации боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования.
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Кроме того, сообщается, что назревает конфликтная ситуация между представителями ВС РФ и "мобилизованными с территории "ЛДНР" из-за того, что при отступлении россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи.
Среди личного состава оккупантов обсуждается информация о потерях, понесенных ВС РФ в ходе бегства.
"В частности, о том, что на территории Харьковской области ими было оставлено более 200 единиц военной техники, в том числе танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЭ", "БМП-2", САУ и автомобилей. При этом отмечается, что наибольшее количество техники брошено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 14 сентября Россия потеряла в Украине более 53 тысяч своих военных.
- Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что российские войска бросили на Харьковщине столько техники, что хватило бы на вооружение средней страны Европы.
- На 15 сентября было известно, что отдельные подразделения российской армии отступали с Харьковщины неорганизованно и в панике. Причиной тому могут быть локальные неудачи в командовании и управлении.
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