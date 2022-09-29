Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я расскажу идеальный сценарий того, как должна происходить реабилитация военных. И мне кажется, что несколько таким сценарием пошли относительно освобожденных из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции. Смотрите, есть два мира: войны и мира, плена и мира. Например, если человек очень резко выходит из одного мира и заходит в другой: приезжает во Львов, смотрит как люди пьют кофе, или в Киев, на Подол смотрит, что там могут даже ходить на танцы или еще что-то это очень резкий контраст. очень негативно влияет на вообще само состояние: я вот буквально 5 мин или час назад переживал такое, а вы здесь развлекаетесь", - сказал Алексей Карачинский.

Психотерапевт считает, что сценарий реабилитации американских военных следует применять и в отношении украинских воинов.

"И потому идеальный сценарий есть, например, когда американские войска участвуют в боевых действиях в Ираке, и у них завершается ротация. И они не едут в Америку, они едут условно в какой-нибудь санаторий закрытого типа в Германию, то есть они находятся в определенной зоне, в составе своего подразделения, но там нет войны. Военные там проходят условную месячную реабилитацию, не только с психотерапевтом, психологом, а со всеми врачами. И уже едут домой. То есть их лишают контраста мира, резкого переключения из мира войны в мир" , – сказал он.

Алексей Карачинский отметил, что скорая встреча с родными и возвращение в мирную жизнь могут даже навредить украинским военным.

"Я сторонник такой системы, именно таких закрытых буферных зон. Конечно, все военные хотят скорее домой, но именно это может больше навредить, чем помочь", - добавил он.

Психотерапевт и майор ВСУ в отставке Алексей Карачинский советует украинцам защитить свою психику от зверств российской армии из-за осознания, что против нас воюют не люди, а уроды.

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