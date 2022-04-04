Военные больницы России и Беларуси не могут справиться с наплывом прибывающих из Украины раненых оккупантов - Генштаб ВСУ
Некоторые медучреждения страна-агрессор переводит в усиленный режим дежурства из-за значительного числа прибывающих из Украины раненых оккупантов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Телеграмме.
"Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение столь значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. Так, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля, с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов", – говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики оборудуют под полевые госпитали разные помещения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Изюм Харьковской области для полевой госпиталь оборудовали местную школу.
"На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Пологи, военнослужащие вооруженных сил российской федерации захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые".
Потери офицерского состава захватчики собираются пополнить офицерами вузов. К примеру, в военной академии связи в Санкт-Петербурге срочно готовят офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.
При этом за 40 дней войны Россия только дважды объявляла о потерях личного состава.
В Генштабе добавили, что на Северском направлении обстановка изменений не претерпела – продолжается ликвидация последствий пребывания оккупантов.
"На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию российской федерации", - сообщили в ВСУ.
На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия. Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Захватчики задерживают мирных жителей и принуждают их оборудовать позиции врага. Также оккупанты стали чаще воровать транспортные средства у местных.
- Напомним, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на юге Украины.
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