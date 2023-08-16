Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Военной угрозы для Литвы с территории Беларуси нет и не будет, - экс-министр обороны Линкявичюс
Эксклюзив

Военной угрозы для Литвы с территории Беларуси нет и не будет, - экс-министр обороны Линкявичюс

16 августа, 2023 среда
16:38
Война с Россией

Министр обороны Литвы в 1993-1996 гг. и 2000-2004 гг. Линас Линкявичюс считает, что вагнеровцев на территории Беларуси могут использовать для провокаций на границе с Литвой

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация на границе Литвы и Беларуси стабильна. Однако, конечно, ввиду ситуации в Беларуси, нужен постоянный контроль. Наши военные работают над разными сценариями развития событий. Отрабатывается усиление контроля над границей и усиление пограничных подразделений. Однако сейчас все мероприятия проходят в стандартных условиях". Такую работу наши военные проводят регулярно и стабильно", - объяснил Линкявичюс.

Экс-министр обороны считает, что военной угрозы с территории Беларуси для Литвы не существует.

"Конечно в Литве видят все и контролируют все происходящие в Беларуси движения. Если говорить об угрозах, то сейчас их не существует. Военной угрозы для Литвы с территории Беларуси нет и не планируется. Однако провокаций с белорусской территории по всей вероятности можно ожидать. Присутствие вагнеровцев, или того, что от них осталось, на территории Беларуси могут использовать для провокаций против нашей страны. Мы готовы к любым сценариям развития событий", - добавил он.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. В этот же день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в Беларуси зафиксировали 13 колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор . Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ЧВК Вагнера.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил , что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.

Видео
Белорусь
російська армія
Литва
Вагнергейт
Читайте также:
На фото: підозрювані
15 августа, 2023 вторник
Незаконное присвоение 14 млн грн "боевых": на Киевщине подозревают командование одной из бригад Нацгвардии
путлер шойгу
16 августа, 2023 среда
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
обстріл, ППО
16 августа, 2023 среда
Силы ПВО ночью уничтожили 13 беспилотников
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.74
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
17:46
Обновлено
курская АЭС
В Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – российская ИПСО
17:33
Эксклюзив
Встреча Эрдогана и Путина точно не будет безрезультативной, - эксперт-международник Семиволос
17:29
Партизаны зафиксировали российскую ПВО возле Крымского моста
17:20
Разведка срочно нуждается в нашей поддержке: сбор на дроны
17:17
Украина – в пятерке стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами, – Mastercard
17:16
На Днепропетровщине в результате обстрела погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка
17:05
Обновлено
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
17:04
Требовали с военного деньги и угрожали физической расправой: на Житомирщине задержали группу рэкетиров
16:59
"Динамо" – "Арис": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на решающий матч киевлян в еврокубках
16:50
Сырский посетил передовые позиции ВСУ: принял ряд важных решений для обороны Купянска
16:50
талибан
"Не отвечают интересам нации": Талибан запретил деятельность всех политических партий в Афганистане
16:46
Эксклюзив
"Рассредоточение сил": Гуменюк рассказала о тактике РФ во время ночных атак на Украину
16:44
Обновлено
Россияне ударили по Харьковщине, сработало ПВО
16:41
Крупнейший в ЕС: Финляндия создаст стратегический резерв запасов на фоне угроз со стороны РФ, - Bloomberg
16:40
Зинченко окончательно восстановился от травмы
16:33
Обновлено
Адвокат судьи Тандыра рассказала, что семья убитого нацгвардейца получила компенсацию, вдова заявила, что отказалась от денег
16:32
"У них на границах сидит Россия": посол Корнийчук о причине, по которой Израиль отказывается предоставлять Украине ПВО
16:25
Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности
16:21
Проект "Города-герои": в Николаеве презентовали выставку ко Дню Независимости
16:19
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Только коллективный голос глобального Юга может заставить РФ изменить позицию
16:03
OPINION
Игорь Бураковский
Как довести Россию от санкций до репараций
15:56
Украина и Молдова получат от Еврокомиссии 135 млн евро, которые предполагались на проекты из РФ и Беларусью
15:51
ДБР разоблачило масштабную схему заработка на "липовых" медицинских справках в Николаевской области
15:48
На выплаты украинским военным идет треть расходов госбюджета, - Минфин
15:39
Партнерский материал
Возвращение на службу после ранения: что нужно знать военному
15:36
Русские военные
Российские "миротворцы" разогнали протестующих, блокировавших военную базу в Нагорном Карабахе
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:24
Эксклюзив
Выход ко второй линии обороны РФ и продвижение в перспективе: военный эксперт Коваленко объяснил важность деоккупации Урожайного
15:20
Сопровождение родных во время лечения за границей: что нужно знать
15:20
Россияне могут запустить ракеты по хасидам в Умани и обвинить в этом украинцев, – посол в Израиле
15:02
Обновлено
Российская армия атаковала Херсонщину: один человек погиб, 7 ранены
14:59
В МВД Польши предполагают, что Беларусь намерена вмешаться в парламентские выборы
14:47
Во Львове неизвестный избил трансгендерную военную, активисты обращаются к Лубинцу
14:45
Казахстан строит 20 новых пограничных залогов на границе с РФ
14:32
В Литве заявили о закрытии двух пунктов пропуска с Беларусью
14:32
Отрицали существование Украины: в Николаеве СБУ объявила подозрение двум чиновникам Облэнерго
14:12
Иоганнис подтвердил, что Румыния будет учить украинских пилотов на F-16.
14:06
Болезненная и опасная процедура: Минздрав о мифах относительно комплексного обследования новорожденных
14:05
Владельцам премиум-подписки у Х стала доступна новая вкладка Highlights
14:05
OPINION
У нас как не было, так и нет стратегии победы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV