Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация на границе Литвы и Беларуси стабильна. Однако, конечно, ввиду ситуации в Беларуси, нужен постоянный контроль. Наши военные работают над разными сценариями развития событий. Отрабатывается усиление контроля над границей и усиление пограничных подразделений. Однако сейчас все мероприятия проходят в стандартных условиях". Такую работу наши военные проводят регулярно и стабильно", - объяснил Линкявичюс.

Экс-министр обороны считает, что военной угрозы с территории Беларуси для Литвы не существует.

"Конечно в Литве видят все и контролируют все происходящие в Беларуси движения. Если говорить об угрозах, то сейчас их не существует. Военной угрозы для Литвы с территории Беларуси нет и не планируется. Однако провокаций с белорусской территории по всей вероятности можно ожидать. Присутствие вагнеровцев, или того, что от них осталось, на территории Беларуси могут использовать для провокаций против нашей страны. Мы готовы к любым сценариям развития событий", - добавил он.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. В этот же день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в Беларуси зафиксировали 13 колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор . Также стало известно, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников российского ЧВК Вагнера.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

В Беларуси обнаружили еще одну локацию частной военной компании Вагнера близ Осиповичей, наемники используют склады.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения . Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Беларусью и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил , что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможные провокации рассматривается увеличение правоохранителей на границе.