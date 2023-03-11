Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Лукашенко бюджеты тратит не на нужды населения или армии, а лишь на содержание спецслужб и карательных органов, которые живут хорошо. Военные начали жить в техническом плане неплохо, когда Россия начала подготовку к войне, проводила масштабные маневры и начала войну. Однако, тревожная информация состоит в том, что этих необученных солдат, военнослужащих Беларуси, сейчас тренируют для военных действий инструкторы из России, которые уже прошли войну, прошли как захватчики через самые сложные направления в Украине, приобрели достаточно серьезный опыт и теперь делятся им с военными Беларуси", - рассказал деятель белорусской оппозиции.

Андрей Санников отметил, что, на первый взгляд, вроде бы нет скопления войск и техники со стороны Беларуси, а если сложить все факторы, то видно, что напряжение не только не уменьшилось, а увеличивается на границе с Украиной.