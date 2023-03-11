Военнослужащих Беларуси сейчас тренируют для военных действий боевые инструкторы из России, - Санников
Деятель белорусской оппозиции, экс-замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников отметил, что захватчики, прошедшие войну через самые сложные направления в Украине, теперь делятся своим довольно серьезным опытом с военными Беларуси
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Лукашенко бюджеты тратит не на нужды населения или армии, а лишь на содержание спецслужб и карательных органов, которые живут хорошо. Военные начали жить в техническом плане неплохо, когда Россия начала подготовку к войне, проводила масштабные маневры и начала войну. Однако, тревожная информация состоит в том, что этих необученных солдат, военнослужащих Беларуси, сейчас тренируют для военных действий инструкторы из России, которые уже прошли войну, прошли как захватчики через самые сложные направления в Украине, приобрели достаточно серьезный опыт и теперь делятся им с военными Беларуси", - рассказал деятель белорусской оппозиции.
Андрей Санников отметил, что, на первый взгляд, вроде бы нет скопления войск и техники со стороны Беларуси, а если сложить все факторы, то видно, что напряжение не только не уменьшилось, а увеличивается на границе с Украиной.
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