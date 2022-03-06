Военнослужащие РФ берут украинцев в заложники, - Арестович

Об этом он сказал в ходе телемарафона, передает Еспресо.TV.



"Сейчас враг пытается наступать севернее Николаева, то есть на сам Николаев, и пытается развернуться в сторону Южно-Украинской АЭС с попыткой повторить захват ЗАЭС", - сообщил Арестович.



Он добавил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, а охраняют ее только 16 россиян-срочников.



"Николаев умело защищается. Вчера была попытка очередного воздушного десанта. Они в Кульбакино сбили 4 вертолета, десантников взяли в плен", - объяснил советник ОПУ.



Арестович сказал, что в настоящее время войска РФ контролируют Гостомель и Бучу, откуда ушли украинские защитники, чтобы не ставить под угрозу мирных жителей. При этом русские солдаты захватили и удерживают в заложниках граждан Украины.



"Россияне туда зашли. И там есть случаи таких страшных вещей, что, во-первых, они ранили много детей. Во-вторых, они не дают эвакуировать несмотря на многочисленные обращения на высшем государственном уровне по поводу "зеленого коридора" из Ирпеня и Бучи. Там многие дети по подвалам. Несколько детишек уже умерли, согласно сообщению Минздрава", - отметил он.



Российские военные ранили нескольких местных жителей.



"Это катастрофа моральная, прежде всего. Сейчас на высшем уровне этот вопрос обсуждается на международном гуманитарном уровне через посредников с россиянами, чтобы дать выход из Бучи и Гостомеля", - заметил чиновник.



Как добавил Арестович, попытки российских военных занять позиции в Ирпене не имеют смысла.



"Что касается Ирпеня – географически это тупик. Россиянам там делать нечего. Во-первых, там удерживают оборону наши войска. Во-вторых, если они посмотрят на карту, то поймут что Ирпень не вариант. И будут искать другие пути", - объяснил он.



При этом у врага также проблемы с навигацией, отметил Арестович.



"На северо-западе от Киева он окончательно запутался в городах, реках, мостах, населенных пунктах. И здесь наши войска наносят и ракетные и воздушные удары, и наземные войска сдерживают", - рассказал Арестович.



При этом украинские войска пошли в контрнаступление в Харьковской и Сумской областях.



"ВСУ ведут маневренную войну, бьют по противнику в тех местах, где не ожидают", - сообщил советник руководителя ОПУ.



Арестович отметил, что еще одной "горячей точкой" является Мариуполь.



"Но надо понимать, что я против формулировки "400 тысяч пленных". Нет там пленных. Там сопротивляются ВСУ, другие военные формирования. Что касается "зеленых коридоров" — этот вопрос будет решаться", - подчеркнул он.



По его словам, при этом россияне опустошают имеющиеся запасы крылатых ракет.



"90% "Калибров" было запущено по Украине. У них остались "Искандеры". Этих "Искандеров" они использовали 30% где-то, то есть они еще будут стрелять очень долго, я думаю. В том числе с территории Беларуси, фактически держа режим Лукашенко и белорусов в заложниках.Потому что белорусские войска не используются против Украины, это мы точно знаем.Они развернуты вдоль границ, может есть единичные случаи использования Сил специальных операций.Но белорусская армия не участвует в вооруженной агрессии против Украины. Тем не менее, территория Беларуси используется по полной", - презюмировал Арестович.

Напомним, утром 5 марта россияне не совершали активных боевых действий, в Херсонской области ВСУ нанесли мощный удар по врагу.