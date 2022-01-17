Военнослужащие Нацгвардии провели учения в четырех пограничных областях

Об этом сообщается на портале МВД.



"В течение недели гвардейцы Харьковщины, Сумщины, Донетчины и Луганщины практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развернуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение ж , артиллерии и БПЛА. - говорится в сообщении.



Отмечается, что во время учений нацгвардейцы развернули все элементы пунктов управления, в том числе действующих за пределами пунктов постоянной дислокации, провели рекогносцировку районов развертывания.



Кроме того, еще одной обязательной составляющей учений было усиление мер по охране и обороне военных городков. Техника и вооружение приводились к боевому применению, создавались пункты приема мобилизационных ресурсов в районах сосредоточения.



Офицеры штабов практиковались в управлении подразделениями при возникновении внезапных задач, проводили необходимые расчеты и контролировали выполнение задач.

"Целью подобных комплексных тренировок является проверка готовности всего личного состава, военной техники и вооружения к выполнению боевых задач, а также способности командиров всех звеньев осуществлять качественное управление подчиненными подразделениями", - отмечают в МВД.