Военнослужащие Нацгвардии провели учения в четырех пограничных областях
Военнослужащие Нацгвардии Восточного оперативно-территориального объединения провели учения в условиях использования "противником" авиации и артиллерии
Об этом сообщается на портале МВД.
"В течение недели гвардейцы Харьковщины, Сумщины, Донетчины и Луганщины практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развернуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение ж , артиллерии и БПЛА. - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время учений нацгвардейцы развернули все элементы пунктов управления, в том числе действующих за пределами пунктов постоянной дислокации, провели рекогносцировку районов развертывания.
Кроме того, еще одной обязательной составляющей учений было усиление мер по охране и обороне военных городков. Техника и вооружение приводились к боевому применению, создавались пункты приема мобилизационных ресурсов в районах сосредоточения.
Офицеры штабов практиковались в управлении подразделениями при возникновении внезапных задач, проводили необходимые расчеты и контролировали выполнение задач.
"Целью подобных комплексных тренировок является проверка готовности всего личного состава, военной техники и вооружения к выполнению боевых задач, а также способности командиров всех звеньев осуществлять качественное управление подчиненными подразделениями", - отмечают в МВД.
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