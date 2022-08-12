Военнослужащие Госпогранслужбы благодаря дрону уничтожили вражеский танк
Украинские пограничники уничтожили вражеский танк, сбросив бомбу с дрона
Соответствующее видео показали в Госпогранслужбе.
"Он очень донимал наших воинов. Российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы выследили и уничтожили в тесном взаимодействии с побратимами других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия. От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню", – говорится в сообщении.
- Напомним, 9 августа российские войска снова били по пограничной Украине из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, РСЗО и 122-мм САУ.
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