Военнослужащие Госпогранслужбы благодаря дрону уничтожили вражеский танк

Соответствующее видео показали в Госпогранслужбе.

"Он очень донимал наших воинов. Российскую боевую машину военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы выследили и уничтожили в тесном взаимодействии с побратимами других составляющих Сил обороны Украины на одном из направлений, где ведутся активные боевые действия. От контакта с украинскими защитниками у танка аж сорвало башню", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа российские войска снова били по пограничной Украине из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, РСЗО и 122-мм САУ.

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