Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей ТРО, который превысил свои служебные полномочия и отправил военнослужащих на службу в Киевский городской совет", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что солдаты воинской части, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.

Основанием для этого стало то, что их командир издал приказ о командировке этих военнослужащих для службы в Киевской городской военной администрации.

Экскомандир подозревается в превышении служебных полномочий во время военного положения. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, 1 августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в уклонении от военной службы четырем военнослужащим одной из частей ТРО.