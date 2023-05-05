"Военнослужащие будут знать точное время": Минобороны обещает ликвидировать очереди на ВВК
В пяти городах Украины была запущена система электронной записи на военно-врачебные комиссии. Теперь военнослужащим не нужно будет сидеть в очередях
Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.
"Министерство обороны делает первые шаги по ликвидации очередей на ВВК. На фото – скрин интерфейса системы электронной записи к врачам. После старта проекта начальник медицинской части сможет заранее записывать бойцов на прохождение медицинского осмотра или к конкретному врачу-специалисту — на нужный день и время" , – написала она.
По ее словам, после запуска системы нужды сидеть в очередях не будет, ведь военнослужащие будут знать точное время, на которое необходимо прийти.
В настоящее время проект запустили в тестовом режиме в тех городах, где ВВК проходит больше людей: Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса. Однако Минобороны планирует до конца мая перевести все военно-врачебные комиссии на работу с электронной записью.
- Верховная Рада Украины на заседании 2 мая одобрила законы об упрощении обращения документов и лечении военных.
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