Военнослужащие 93-й бригады создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки
Украинские военные из 93-й бригады создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки за 700-800 тысяч гривен
Об этом сообщили разведчик Влад Сорд Змей, командир спецвзвода Сенека и Алексей Эванс, инструктор по аэроразведке, штабист Thunderbirds на брифинге в Ukraine media centre.
"Этот комплекс может стоить, условно, 700-800 тысяч гривен, но он позволяет вести разведку на фронте глубиной и шириной в 40 километров. Каких-то особых знаний, чтобы работать, не нужно. Надо только иметь талант к обучению и желанию убивать врагов", – сказал Алексей Эванс.
Он отметил, что целью этой разработки, прежде всего, было сохранить жизнь украинских военных и "заменить людей технологией".
Влад Змей Сорд отметил, что к ним на батальонном уровне не создавал подразделения радиоэлектронной разведки. Но один из бойцов, пришедший с Романом Ратушным, в честь которого было названо подразделение, рассказал, что его отец радиолюбитель и он может помочь.
Через две недели, когда появилось оборудование, мы смогли перехватывать разговоры врага по аналоговым системам связи на огромном участке фронта. Мы знали, когда будут обстрелы, по ком будут работать САУ. Также мы начали знать, где они находятся, и поражать их - били по складам боеприпасов, командно-наблюдательным пунктам. Очень много врагов погибло, очень много жизней наших солдат было сохранено", - сказал Сорд.
По его словам, разведчики слушали весь сектор от Соледара до Клещиевки. Они смогли перехватывать зашифрованный цифровой сигнал.
"С начала расшифровка занимала 2 недели, сейчас полчаса. Впоследствии мы сделали единую систему, позволяющую не просто пеленговать, а переносить в онлайн-режим на специальную карту, где отслеживаем врага. Видим, куда двигаются вражеские ДРГ, куда летят "орланы" . Благодаря этой системе мы теперь можем знать намерения врага", - добавил разведчик.
По словам Алексея Эванса, основу такого комплекса составляют беспилотники. От недорогих коммерческих моделей типа Mavic до военных "Скифов", "Валькирий", "Фурий", "Лелек" и других.
- На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair представили новый украинский морской беспилотный аппарат MAGURA V5.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное