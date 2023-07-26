Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Военнослужащие 93-й бригады создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки

Военнослужащие 93-й бригады создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки

26 июля, 2023 среда
16:22
Война с Россией

Украинские военные из 93-й бригады создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки за 700-800 тысяч гривен

Об этом сообщили разведчик Влад Сорд Змей, командир спецвзвода Сенека и Алексей Эванс, инструктор по аэроразведке, штабист Thunderbirds на брифинге в Ukraine media centre.

"Этот комплекс может стоить, условно, 700-800 тысяч гривен, но он позволяет вести разведку на фронте глубиной и шириной в 40 километров. Каких-то особых знаний, чтобы работать, не нужно. Надо только иметь талант к обучению и желанию убивать врагов", – сказал Алексей Эванс.

Он отметил, что целью этой разработки, прежде всего, было сохранить жизнь украинских военных и "заменить людей технологией".

Влад Змей Сорд отметил, что к ним на батальонном уровне не создавал подразделения радиоэлектронной разведки. Но один из бойцов, пришедший с Романом Ратушным, в честь которого было названо подразделение, рассказал, что его отец радиолюбитель и он может помочь.

Через две недели, когда появилось оборудование, мы смогли перехватывать разговоры врага по аналоговым системам связи на огромном участке фронта. Мы знали, когда будут обстрелы, по ком будут работать САУ. Также мы начали знать, где они находятся, и поражать их - били по складам боеприпасов, командно-наблюдательным пунктам. Очень много врагов погибло, очень много жизней наших солдат было сохранено", - сказал Сорд.

По его словам, разведчики слушали весь сектор от Соледара до Клещиевки. Они смогли перехватывать зашифрованный цифровой сигнал.

"С начала расшифровка занимала 2 недели, сейчас полчаса. Впоследствии мы сделали единую систему, позволяющую не просто пеленговать, а переносить в онлайн-режим на специальную карту, где отслеживаем врага. Видим, куда двигаются вражеские ДРГ, куда летят "орланы" . Благодаря этой системе мы теперь можем знать намерения врага", - добавил разведчик.

По словам Алексея Эванса, основу такого комплекса составляют беспилотники. От недорогих коммерческих моделей типа Mavic до военных "Скифов", "Валькирий", "Фурий", "Лелек" и других.

  • На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair представили новый украинский морской беспилотный аппарат MAGURA V5.
Украина
Технологии
военные силы Украины
Читайте также:
РФ
26 июля, 2023 среда
Черноморский флот РФ направил корвет на перехват торговых судов в море, - британская разведка
Дніпро-1
26 июля, 2023 среда
Лига чемпионов: результаты первых матчей второго квалификационного раунда
Цінь Ган
25 июля, 2023 вторник
Главу МИД Китая, который месяц не появлялся на публике, уволили с должности
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.56
  • EUR
    Покупка 40.85
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
26 июля
16:57
Украинский фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" появился на Netflix
16:52
В СБУ впервые подтвердили причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году
16:46
Проверки военкоматов: ДБР объявило 21 подозрение, начали мониторинг образа жизни 102 работников ТЦК
16:40
Порошенко привез технику подразделениям ПВО, прикрывающим юг
16:35
ВСУ успешно ведут наступление на южном фланге вокруг Бахмута, - Маляр
16:23
Среди победителей фильм "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла": объявили лауреатов премии Франко
16:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Поймать предателя. Что не так с подозрениями Мураеву и Рабиновичу?
16:00
Эксклюзив
На Угледарском направлении враг понял, что бороться с 72-й бригадой тяжело, - командир пулеметного взвода Кишак
15:55
В большинстве регионов Украины ожидаются дожди, однако на востоке будет сухо: прогноз погоды на 27 июля от Натальи Диденко
15:45
Обновлено
На побережье Николаевщины и Одесчины сдетонировали мины
15:35
Послы ЕС согласовали введение дополнительных санкций в отношении Беларуси
15:22
РФ готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря
15:05
Эксклюзив
РФ штурмует три направления, ВСУ остаются на своих рубежах и наносят значительные потери, - глава Купянского РВА
14:58
В Латвии заблокировали три сайта, распространявших пропаганду РФ
14:57
Россия и Беларусь не получили от МОК приглашения на Олимпиаду-2024
14:54
Эксклюзив
Силы обороны находятся в Бахмуте и оттуда выдавливают врага, - заместитель командира батальона "Свобода" Назаренко
14:49
Без права внесения залога: суд арестовал на 2 месяца водителя, насмерть сбившего военного на блокпосте в Киеве
14:33
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:09
В России объявили в розыск украинскую телеведущую Наталью Мосейчук
14:06
OPINION
Новый куплет украинско-польской песни Путина
14:01
Самый быстрый и бюджетный: россияне закрыли еще один коридор для выезда из ВОТ
13:57
"Мир должен реагировать на позорные судилища": Лубинец о "процессе" над бойцами батальона "Айдар" в РФ
13:56
Партнерский материал
Slots City Foundation начинает новый проект – бесплатный ремонт дронов для военных совместно с благотворительным фондом VOL
13:38
В госдуме РФ предложили пересмотреть дату начала Второй мировой войны
13:22
В Одесской области пограничники не дали вывезти за границу скрипку Страдивари
13:17
СБУ задержала мужчину, который под видом студента собирал данные об обороне Киевщины
13:09
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 18-24 июля: на фронте идет размен контрнаступлениями. У ВСУ есть успехи и потери
13:06
путин шойгу автомат
Шойгу встретился с министром обороны КНДР и рассказал об укреплении военного сотрудничества между странами
12:48
С начала полномасштабного вторжения правительство выделило более 25 млрд грн на восстановление Украины
12:43
Есть усиление для системы ПВО, его направят туда, где сейчас больше всего нужно, - Зеленский
12:42
Правительство в этом году выделило 40 млрд грн на производство украинских беспилотников, - Шмыгаль
12:35
Инфографика
Курс валют на 26 июля: гривна несколько ослабла по отношению к евро и доллару
12:31
Обновлено
Молдова сократит количество российских дипломатов из-за расследования о шпионаже
12:27
Благословлял российских военных, а затем бежал в РФ: СБУ сообщила о подозрении экс-митрополиту епархии УПЦ МП в Сумской области
12:26
Эксклюзив
"Может остаться на месте": арт-обозреватель Эспрессо Чиченина отреагировала на провал отставки Ткаченко в комитете Рады
12:22
Эксклюзив
Глен Грант
Коллективный Запад не рассматривает вариант участия в войне, - британский полковник Грант
12:18
Хун Сен
После 38 лет в должности: премьер-министр Камбоджи объявил об отставке
12:01
OPINION
Юрий Бутусов
О ненаказанной государственной измене
11:44
В Японии рекордно сократилось количество населения и вырос наплыв иностранцев
11:38
СБУ объявила подозрение информатору РФ, готовившему удары по железнодорожным мостам Николаева
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV