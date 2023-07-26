Военнослужащие 93-й бригады создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки

Об этом сообщили разведчик Влад Сорд Змей, командир спецвзвода Сенека и Алексей Эванс, инструктор по аэроразведке, штабист Thunderbirds на брифинге в Ukraine media centre.

"Этот комплекс может стоить, условно, 700-800 тысяч гривен, но он позволяет вести разведку на фронте глубиной и шириной в 40 километров. Каких-то особых знаний, чтобы работать, не нужно. Надо только иметь талант к обучению и желанию убивать врагов", – сказал Алексей Эванс.

Он отметил, что целью этой разработки, прежде всего, было сохранить жизнь украинских военных и "заменить людей технологией".

Влад Змей Сорд отметил, что к ним на батальонном уровне не создавал подразделения радиоэлектронной разведки. Но один из бойцов, пришедший с Романом Ратушным, в честь которого было названо подразделение, рассказал, что его отец радиолюбитель и он может помочь.

Через две недели, когда появилось оборудование, мы смогли перехватывать разговоры врага по аналоговым системам связи на огромном участке фронта. Мы знали, когда будут обстрелы, по ком будут работать САУ. Также мы начали знать, где они находятся, и поражать их - били по складам боеприпасов, командно-наблюдательным пунктам. Очень много врагов погибло, очень много жизней наших солдат было сохранено", - сказал Сорд.

По его словам, разведчики слушали весь сектор от Соледара до Клещиевки. Они смогли перехватывать зашифрованный цифровой сигнал.

"С начала расшифровка занимала 2 недели, сейчас полчаса. Впоследствии мы сделали единую систему, позволяющую не просто пеленговать, а переносить в онлайн-режим на специальную карту, где отслеживаем врага. Видим, куда двигаются вражеские ДРГ, куда летят "орланы" . Благодаря этой системе мы теперь можем знать намерения врага", - добавил разведчик.

По словам Алексея Эванса, основу такого комплекса составляют беспилотники. От недорогих коммерческих моделей типа Mavic до военных "Скифов", "Валькирий", "Фурий", "Лелек" и других.